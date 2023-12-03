Пранкер взял на себя ответственность за звучавшие на жеребьёвке Евро-2024 женские стоны

Пранкер Дэниэл Джарвис, известный под псевдонимом Jarvo69, заявил, что это он организовал розыгрыш с включением женских стонов во время проведения жеребьёвки чемпионата Европы 2024 года.

Пранкер выложил в свой аккаунт в соцсети X (ранее Twitter) видео, на котором он демонстрирует, как устроил данный розыгрыш. На видеозаписи Джарвис смотрит прямую трансляцию жеребьёвки Евро-2024 и с помощью определённых манипуляций включает женские стоны в зале мероприятия.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

14 июня в матче открытия турнира между собой сыграют сборные Германии и Шотландии, которые встретятся на стадионе «Альянц-Арена».