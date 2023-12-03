Тренер сборной Испании — о жеребьёвке Евро: никто бы не хотел получить Италию в соперники

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал попадание своей команды в одну группу с Италией, Хорватией и Албанией на чемпионате Европы 2024 года.

«Это безусловно самая сложная группа на турнире — группа смерти. Она потребует от нас выложиться на все сто, но Испания чувствует себя сильной, и поэтому я уверен, что наши соперники тоже недовольны.

Никто бы не хотел получить Италию к себе в группу, потому что это отличная команда. Хорватия на протяжении многих лет добивалась отличных результатов, имея в составе несколько отличных игроков. Что касается Албании, то она заняла первое место в своей отборочной группе.

Нам нужно хорошо стартовать, мой опыт подсказывает мне, что те, кто много выигрывал, выходят на эти турниры с наилучшей концентрацией», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Сборная Италии является действующим победителем чемпионата Европы.