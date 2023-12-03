«Ахмат» — «Спартак»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 3 декабря, в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» встретится с московским «Спартаком». Команды сыграют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного судьи выступит Евгений Кукуляк из Калуги. Время начала матча — 19:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона РПЛ команды сыграли вничью — 0:0. Примечательно, что во втором круге прошлого сезона «Спартак» и «Ахмат» так же не сумели забить мячей.

В данный момент «Ахмат» находится на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 13 очков в 16 проведённых матчей. «Спартак» располагается на пятой позиции. У подопечных Гильермо Абаскаля 27 очков после аналогичного количества встреч.