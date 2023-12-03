Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» — «Спартак»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Ахмат» — «Спартак»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 3 декабря, в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» встретится с московским «Спартаком». Команды сыграют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного судьи выступит Евгений Кукуляк из Калуги. Время начала матча — 19:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом круге текущего сезона РПЛ команды сыграли вничью — 0:0. Примечательно, что во втором круге прошлого сезона «Спартак» и «Ахмат» так же не сумели забить мячей.

В данный момент «Ахмат» находится на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 13 очков в 16 проведённых матчей. «Спартак» располагается на пятой позиции. У подопечных Гильермо Абаскаля 27 очков после аналогичного количества встреч.

Материалы по теме
У «Спартака» есть шанс попасть в топ-3. Но команду ждёт тяжёлый выезд. LIVE
Live
У «Спартака» есть шанс попасть в топ-3. Но команду ждёт тяжёлый выезд. LIVE
«Ахмат» — «Спартак». Когда Абаскаль научится исправлять ошибки? «Ахмат» — «Спартак». Когда Абаскаль научится исправлять ошибки?
«Спартак» не полетел в Грозный и получил «технарь». Тёмная история из 90-х «Спартак» не полетел в Грозный и получил «технарь». Тёмная история из 90-х
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android