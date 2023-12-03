«Арсенал» находится в одном шаге от продления контракта с Томиясу

В ближайшее время «Арсенал» может объявить о продлении трудового соглашения с защитником Такэхиро Томиясу до 2028 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, японский защитник перешёл в «Арсенал» из «Болоньи» в 2021 году. За этот период Томиясу принял участие в 72 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

В нынешнем сезоне японец сыграл в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.