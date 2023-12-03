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Вандерсон: жест Кордобы не похож на футбол. Должно быть больше уважения ко всем

Вандерсон: жест Кордобы не похож на футбол. Должно быть больше уважения ко всем
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Бывший нападающий «Краснодара» Франсишку Вандерсон поделился мнением на тему дисквалификации форварда «быков» Джона Кордобы за оскорбительный жест в адрес арбитра после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Уралом».

«Жест Кордобы очень нехороший. Должно быть больше уважения ко всем: к судьям, публике, детям. Я не знаю, чем было вызвано такое поведение Кордобы, но знаю, что он был дисквалифицирован. Должно быть максимальное уважение, а это не похоже на футбол», — сказал Вандерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Джон Кордоба схватился за пах и потряс им. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал футболиста на три матча.

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