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Bild: Нойер будет основным вратарём сборной Германии на Евро-2024

Bild: Нойер будет основным вратарём сборной Германии на Евро-2024
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Тренерский штаб сборной Германии видит голкипера мюнхенской «Баварии» Мануэля Нойера в качестве основного стража ворот немецкой национальной команды на домашнем чемпионате Европы 2024 года, а не вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штега. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, несмотря на долгое восстановление Нойера от тяжёлой травмы, тренерский штаб Юлиана Нагельсмана по-прежнему рассматривает 37-летнего голкипера в качестве первого номера в сборной.

Напомним, ранее Нойер сообщил, что он не собирается заканчивать карьеру в немецкой национальной команде.

В нынешнем сезоне, после восстановления от травмы футболист принял участие в семи матчах во всех турнирах, в четырёх из которых отыграл на «ноль».

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