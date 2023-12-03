«Краснодар» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30

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Сегодня, 3 декабря, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Игра начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 16 туров РПЛ «Краснодар» набрал 32 очка и занимает второе место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России «Оренбург» заработал 14 очков и расположился на 13-й строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 4-м туре. В той игре «быки» одержали победу со счётом 2:0.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «Краснодар» обыграл «Оренбург» со счётом 2:0. Во втором круге «Оренбург» разгромил «Краснодар» со счётом 5:1.