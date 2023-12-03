Две девушки обвинили неназванного игрока АПЛ в изнасиловании

Неназванный футболист английской Премьер-лиги, который в прошлом году был обвинён в изнасиловании трёх женщин, заподозрен в насилии над ещё двумя представительницами женского пола. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, две девушки, чьи имена не раскрываются, также заявляют, что игрок их изнасиловал. Они утверждают, что неназванный футболист совершил в отношении них насильственные действия уже после того, как полиция начала расследование против него, которое было инициировано после заявлений других пострадавших. Девушки настаивают, что подобной ситуации можно было избежать, если бы игрок был взят под стражу сразу после первых обращений жертв в правоохранительные органы.

Отмечается, что неназванный футболист находится под залогом после своего ареста в июле 2022 года.