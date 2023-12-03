В «Локомотиве» рассказали о важности роли Артёма Дзюбы в команде

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных поделился мнением о нападающем команды Артёме Дзюбе и пригласил болельщиков на матч 17-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча пройдёт сегодня, 3 декабря, и начнётся в 16:30 мск.

«Много ли от Дзюбы зависит в матче с «Зенитом»? Артём Дзюба является лидером команды. Опытный человек, настоящий спортсмен, заряжен на борьбу. Конечно, в сочетании с нашими другими молодыми амбициозными игроками мы создаём очень мощный коллектив. И роль Артёма в нём велика.

Хотели бы, несмотря на прогноз погоды и снегопад, который прогнозируют в воскресенье в столице, пригласить болельщиков прийти к 16:30 на «РЖД-Арену» и поболеть, посмотреть хороший футбол, поддержать команду. Для всех наших гостей приготовили бесплатный горячий чай, специальные подкладки на сиденья, будет хороший матчдэй, ждём всех», — приводит слова Нагорных ТАСС.