Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Локомотиве» рассказали о важности роли Артёма Дзюбы в команде

В «Локомотиве» рассказали о важности роли Артёма Дзюбы в команде
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных поделился мнением о нападающем команды Артёме Дзюбе и пригласил болельщиков на матч 17-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча пройдёт сегодня, 3 декабря, и начнётся в 16:30 мск.

«Много ли от Дзюбы зависит в матче с «Зенитом»? Артём Дзюба является лидером команды. Опытный человек, настоящий спортсмен, заряжен на борьбу. Конечно, в сочетании с нашими другими молодыми амбициозными игроками мы создаём очень мощный коллектив. И роль Артёма в нём велика.

Хотели бы, несмотря на прогноз погоды и снегопад, который прогнозируют в воскресенье в столице, пригласить болельщиков прийти к 16:30 на «РЖД-Арену» и поболеть, посмотреть хороший футбол, поддержать команду. Для всех наших гостей приготовили бесплатный горячий чай, специальные подкладки на сиденья, будет хороший матчдэй, ждём всех», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Материалы по теме
«Локомотив» — «Зенит». Галактионов и Баринов подведут Дзюбу
«Локомотив» — «Зенит». Галактионов и Баринов подведут Дзюбу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android