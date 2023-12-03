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Раскрыта причина смерти 25-летнего воспитанника «РБ Лейпциг»

Раскрыта причина смерти 25-летнего воспитанника «РБ Лейпциг»
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Стала известна причина смерти 25-летнего крайнего нападающего немецкого клуба «Ян Регенсбург» Агьеманга Диавузи, являвшегося воспитанником системы «РБ Лейпциг». Об этом информирует Aussiedlerbote со ссылкой на источник в клубе.

Сообщается, что Диавузи умер из-за проблем с сердцем, предположительно вызванных вирусной инфекцией. В частности у футболиста мог возникнуть миокардит (поражение сердечной мышцы, миокарда. — Прим. «Чемпионата»).

В своём последнем матче, который состоялся 4 ноября, Диавузи был заменён на 39-й минуте. После этого он жаловался на проблемы с дыханием. Однако неизвестно, связано ли это недомогание с последующей смертью игрока.

В нынешнем сезоне Диавузи провёл 12 матчей за «Ян Регенсбург» в рамках внутреннего первенства и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне немецкий полузащитник играл за «Байройт», забив один гол в 17 матчах.

Агьеманг Диавузи провёл несколько лет в системе «РБ Лейпциг». Универсальный полузащитник покинул «быков» в 2018 году, перейдя в «Ингольштадт» за € 500 тысяч.

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