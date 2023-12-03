«Спартак» в ближайшее время может получить предложение по переходу Промеса от «Фенербахче»

Стамбульский «Фенербахче» сделает предложение московскому «Спартаку» по трансферу нидерландского футболиста Квинси Промеса. Об этом сообщает Haber.

По информации источника, турецкий клуб хочет усилить позицию на левом фланге атаки. Отмечается, что «Фенербахче» получает положительные сигналы по поводу возможного трансфера игрока.

Напомним, контракт Промеса со «Спартаком» автоматически продлился до лета 2025 года, так как футболист выполнил необходимые для этого условия — он провёл за красно-белых не менее 60% официальных матчей в этом сезоне.

Квинси Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. До этого он также играл за красно-белых в период с 2014 по 2018 год. В общей сложности нидерландец провёл в составе московского клуба 233 матча, забил 113 голов и отдал 59 результативных передач.