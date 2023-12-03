«Локомотив» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30

Сегодня, 3 декабря, в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Локомотив» встретится с «Зенитом». Команды сыграют на стадионе « РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче первого круга текущего сезона РПЛ «Локомотив» одержал победу над «Зенитом» со счётом 2:1. В составе железнодорожников отличился Максим Глушенков и Наир Тикнизян, а единственный гол сине-бело-голубых забил Матео Кассьерра.

После 16 туров команда Сергея Семака располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 33 очка. «Локомотив» заработал 25 очков и занимает восьмое место.