ЦСКА — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Сегодня, 3 декабря, состоится встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Ростовом». Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

ЦСКА: Акинфеев, Лукин, Мойзес, Виллиан, Келлвен, Обляков, Гаич, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Чалов.

«Ростов»: Медведев, Осипенко, Лангович, Вахания, Мелёхин, Байрамян, Миронов, Уткин, Глебов, Мохеби, Голенков.

Состав ЦСКА Фото: ПФК ЦСКА

Состав «Ростова» Фото: ФК «Ростов»

В данный момент ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков за 16 проведённых матчей. «Ростов» располагается на 10-й строчке. У подопечных Валерия Карпина 20 очков после аналогичного количества встреч.