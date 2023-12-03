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«Ливерпуль» — «Фулхэм»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00

«Ливерпуль» — «Фулхэм»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00
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Сегодня, 3 декабря, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Фулхэм». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Стюарт Атвелл. Игра начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Фулхэм
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 13 туров английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 28 очков и занимает третье место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Фулхэм» заработал 15 очков и расположился на 14-й строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата они сыграли вничью со счётом 2:2. Во втором круге подопечные Клоппа одержали победу со счётом 1:0.

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