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Матч ЦСКА — «Ростов» станет первым в текущем сезоне РПЛ, в котором сыграют оранжевым мячом

Сегодня, 3 декабря, состоится встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Ростовом». Команды сыграют оранжевым мячом. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Оранжевый мяч на заснеженном поле «ВЭБ Арены» Фото: ПФК ЦСКА

Таким образом, предстоящий матч станет первым в нынешнем сезоне чемпионата России по футболу, в котором сыграют оранжевым мячом.

Напомним, встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В данный момент ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 16 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 10-й строчке. У подопечных Валерия Карпина 20 очков после аналогичного количества встреч.