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«Ювентус» собирается подписать двух игроков «Манчестер Юнайтед» в январе

«Ювентус» собирается подписать двух игроков «Манчестер Юнайтед» в январе
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Руководство и тренерский штаб «Ювентуса» заинтересованы в подписании сразу двух футболистов «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, «старая синьора» предпримет попытки приобрести полузащитника Донни ван де Бека, недовольного количеством игрового времени в составе «красных дьяволов», а также крайнего нападающего Джейдона Санчо, находящегося в конфликте с главным тренером английского клуба Эриком тен Хагом.

Подчёркивается, что изначально «Ювентус» рассчитывал подписать только Санчо, однако в связи с отстранением от футбола на несколько месяцев хавбека Николо Фаджоли из-за игр на ставках клубом было принято решение проработать возможность с трансфером ван де Бека.

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