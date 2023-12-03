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Ольга Смородская: победы «Локомотива» в матче с «Зенитом» быть не может

Ольга Смородская: победы «Локомотива» в матче с «Зенитом» быть не может
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о грядущем матче Российской Премьер-Лиги (3 декабря), в котором железнодорожники сыграют с санкт-петербургским «Зенитом».

«Я не верю, что «Зенит» проиграет «Локомотиву». Самое большее, на что может рассчитывать «Локомотив» — это ничья. Думаю, победы «Локомотива» быть не может. Будет ли для Дзюбы матч особенным? Для Дзюбы ничего особенного не значит», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матч «Локомотив» — «Зенит» пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой.

После 16 туров «Зенит» располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 33 очка. «Локомотив» заработал 25 очков и занимает восьмое место.

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