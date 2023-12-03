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Появилось фото снежного поля на стадионе ЦСКА за 45 минут до матча с «Ростовом»

Сегодня, 3 декабря, состоится встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Ростовом». Представляем вашему вниманию фотографию заснеженного поля на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Фото сделано за 45 минут до старта матча. Встреча начнётся в 14:00 мск.

Ранее стало известно, что команды сыграют оранжевым мячом. Таким образом, предстоящий матч станет первым в нынешнем сезоне чемпионата России по футболу, в котором будут играть оранжевым мячом.

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Напомним, игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В данный момент ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 16 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 10-й строчке. У подопечных Валерия Карпина 20 очков после аналогичного количества встреч.