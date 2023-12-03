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Юрий Сёмин: если футбольные поля не соответствуют, то надо переносить матчи в снегопад

Юрий Сёмин: если футбольные поля не соответствуют, то надо переносить матчи в снегопад
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что если футбольные поля находятся в плохом состоянии из-за погодных условий, то проводить матчи нельзя.

«Во-первых, матчи могут ещё не состояться. Во-вторых, если футбольные поля не соответствуют в снегопад, недостаточна уборка снега и так далее, то надо переносить матчи. Хорошие матчи, в которых многое решается, — должны быть соответствующие условия», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 3 декабря, должен состояться матч «Локомотив» — «Зенит». Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. В 14:00 запланирован старт игры ЦСКА — «Ростов».

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