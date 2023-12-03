В «Фенербахче» опровергли информацию об интересе к Промесу

Член совета директоров турецкого «Фенербахче» Салахаттин Баки отреагировал на информацию об интересе клуба к нидерландскому футболисту московского «Спартака» Квинси Промесу.

«Неправда, что «Фенербахче» интересуется Промесом», — сказал Баки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее Haber сообщил, что «Фенербахче» сделает предложение «Спартаку» по трансферу Квинси Промеса.

Напомним, контракт Промеса со «Спартаком» автоматически продлился до лета 2025 года, так как футболист выполнил необходимые для этого условия — он провёл за красно-белых не менее 60% официальных матчей в этом сезоне.

Квинси Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. До этого он также играл за красно-белых в период с 2014 по 2018 год. В общей сложности нидерландец провёл в составе московского клуба 233 матча, забил 113 голов и отдал 59 результативных передач.