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ЦСКА привлёк спецтехнику для уборки поля перед матчем с «Ростовом»

ЦСКА привлёк спецтехнику для уборки поля перед матчем с «Ростовом»
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ЦСКА был вынужден прибегнуть к использованию специальной техники для уборки снега, который в большом количестве выпал на поле «ВЭБ Арены» перед грядущим матчем Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

Напомним, матч ЦСКА — «Ростов» должен начаться в 14:00 мск.

Ранее стало известно, что команды сыграют оранжевым мячом. Таким образом, предстоящий матч станет первым в нынешнем сезоне чемпионата России по футболу, в котором будет использоваться оранжевый мяч.

В данный момент ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 16 проведённых матчах. В свою очередь, «Ростов» располагается на 10-й строчке. У подопечных Валерия Карпина 20 очков после аналогичного количества встреч.

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