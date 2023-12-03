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Тренер ЦСКА Федотов прокомментировал возможный перенос матча с «Ростовом»

Тренер ЦСКА Федотов прокомментировал возможный перенос матча с «Ростовом»
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о том, что в клубе идёт обсуждение того, чтобы перенести сегодняшний матч Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» на другой день из-за большого количества снежных осадков, покрывших газон «ВЭБ Арены».

«Мы говорим, что будем переносить на завтра. А на завтра прогноз ещё более суровый. И мороз, и тот же снег. В очередной раз можем не угадать с этим переносом.

Пока ситуация складывается таким образом, что выходим на разминку, а делегат матча вместе с судейской бригадой принимают решения, как это положено по регламенту», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Ранее на домашнем стадионе ЦСКА появилась специальная техника, предназначенная для уборки снега.

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