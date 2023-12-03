Созин – о матче ЦСКА: футбол в такой снег никому не нужен – ни футболистам, ни зрителям

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался о матче ЦСКА — «Ростов».

«Люди, которые выступают за то, чтобы играть в декабре, не хотят огромную паузу между кругами. И в этом есть доля правды: не играть четыре месяца – это слишком. Поэтому в этом плане календарь логичен. Другое дело – перенос отдельных матчей. Вы видели снегопад в Москве? В такой снегопад люди играют на интерес во дворе, чтобы потом пойти в баню и выпить по 50. Но не в официальных соревнованиях.

«Бавария» вчера спокойно отменила игру, потому что футбол в такой снег никому не нужен – ни футболистам, ни зрителям. Переносите на весну. И не надо говорить про резервные даты матчей. В такой северной стране, как Россия, резервные дни обязаны быть», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.