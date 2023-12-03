Директор по коммуникациям ЦСКА – о снеге: раз все на стадионе, то считаем логичным играть

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном переносе матча с «Ростовом».

«Это неправда. Мы готовы играть, о чём главный тренер уже дважды сказал в предматчевых интервью. Нефутбольная погода в декабре не стала сюрпризом, о снегопаде было известно заранее. И раз уже все на стадионе, приехали болельщики, все службы стадиона работают, а до начала матча 15 минут, то считаем логичным играть», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

В данный момент ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 16 проведённых матчах. В свою очередь, «Ростов» располагается на 10-й строчке. У подопечных Валерия Карпина 20 очков после аналогичного количества встреч.