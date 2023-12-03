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Губерниев — о матче ЦСКА — «Ростов»: снова зима пришла неожиданно в Россию

Губерниев — о матче ЦСКА — «Ростов»: снова зима пришла неожиданно в Россию
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал снегопад перед матчем 17-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Ростовом»

«Зима в Россию снова пришла неожиданно для нашего футбола!!! Хватит играть зимой, надо переходить на систему весна-осень!!! Играть, когда трава растет…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что команды сыграют оранжевым мячом. Таким образом, предстоящий матч станет первым в нынешнем сезоне чемпионата России по футболу, в котором сыграют оранжевым мячом.

В данный момент ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 16 проведённых матчах. В свою очередь, «Ростов» располагается на 10-й строчке. У подопечных Валерия Карпина 20 очков после аналогичного количества встреч.

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