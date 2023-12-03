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В начале игры ЦСКА и «Ростова» показали белый мяч с оранжевыми полосами, но играют другим

В начале игры ЦСКА и «Ростова» показали белый мяч с оранжевыми полосами, но играют другим
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В начале трансляции матча между ЦСКА и «Ростовом» показали белый мяч с оранжевыми полосами, однако во время игры используется ярко-оранжевый мяч. Кадр с белым мячом обусловлен обязательствами перед спонсорами.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Мяч, которым играют в итоге

Мяч, которым играют в итоге

Фото: ПФК ЦСКА

Напомним, матч ЦСКА и «Ростова» в 17-м туре российской Премьер-лиги находился под угрозой переноса из-за обильного снегопада в Москве. За несколько часов до начала игры поле стадиона «ВЭБ Арена» было настолько засыпано снегом, что его пришлось расчищать с помощью тракторов. Однако после консультаций между представителями клубов и РПЛ матч было решено проводить в запланированное время.

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