ЦСКА — «Ростов»: Фёдор Чалов открыл счёт на четвёртой минуте

В эти минуты проходит встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Ростовом». Матч проводится на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте матча нападающий ЦСКА Фёдор Чалов открыл счёт и вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти. Чалов уложил мяч в нижний угол ворот. Голкипер не дотянулся до мяча.

ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков за 16 проведённых матчей. «Ростов» располагается на 10-й строчке. У подопечных Валерия Карпина 20 очков после аналогичного количества встреч.