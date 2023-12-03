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ЦСКА пошутил по поводу гола в ворота «Ростова» фрагментом из «Миньонов»

ЦСКА пошутил по поводу гола в ворота «Ростова» фрагментом из «Миньонов»
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В эти минуты проходит встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Ростовом». На четвёртой минуте матча нападающий ЦСКА Фёдор Чалов открыл счёт и вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти. ЦСКА отшутился по этому поводу фрагментом из мультфильма «Миньоны».

Видео можно посмотреть в телеграм-канале ПФК ЦСКА.

Напомним, матч проводится на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Перерыв
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Чалов – 4'    

ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков за 16 проведённых матчей. «Ростов» располагается на 10-й строчке. У подопечных Валерия Карпина 20 очков после аналогичного количества встреч.

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