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Работники стадиона ЦСКА лопатами очищают площади ворот от снега прямо во время матча

Работники стадиона ЦСКА лопатами очищают площади ворот от снега прямо во время матча
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В эти минуты идёт встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Ростовом». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Сотрудники московского клуба очищают площадь ворот команды Валерия Карпина от снега прямо во время матча.

На фото выше – штрафная площадь ЦСКА, а вот так убирают штрафную площадь «Ростова»:

Фото: Григорий Телингатер

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Перерыв
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Чалов – 4'    

Напомним, ранее для уборки снега была задействована специальная техника.

Так, конечно, попроще:
Видео
Поле стадиона ЦСКА расчищают от снега трактором

В первом круге текущего сезона РПЛ матч между этими командами завершился результативной ничьей — 3:3. В прошедшую среду, 29 ноября, «Ростов» и ЦСКА сыграли в рамках первого матча четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Соперники снова не сумели выявить победителя — 1:1.

В данный момент ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 16 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 10-й строчке. У подопечных Валерия Карпина 20 очков после аналогичного количества встреч.

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