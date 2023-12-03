Работники стадиона ЦСКА лопатами очищают площади ворот от снега прямо во время матча

В эти минуты идёт встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Ростовом». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Сотрудники московского клуба очищают площадь ворот команды Валерия Карпина от снега прямо во время матча.

На фото выше – штрафная площадь ЦСКА, а вот так убирают штрафную площадь «Ростова»:

Фото: Григорий Телингатер

Напомним, ранее для уборки снега была задействована специальная техника.

В первом круге текущего сезона РПЛ матч между этими командами завершился результативной ничьей — 3:3. В прошедшую среду, 29 ноября, «Ростов» и ЦСКА сыграли в рамках первого матча четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Соперники снова не сумели выявить победителя — 1:1.

В данный момент ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 16 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 10-й строчке. У подопечных Валерия Карпина 20 очков после аналогичного количества встреч.