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Надо ли было проводить матч между ЦСКА и «Ростовом» в такую снежную погоду?

Надо ли было проводить матч между ЦСКА и «Ростовом» в такую снежную погоду?
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В эти минуты проходит встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Ростовом». Матч проводится на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игра могла быть перенесена из-за обильного снегопада. Надо ли было проводить эту встречу?

Напомним, за несколько часов до начала игры поле стадиона «ВЭБ Арена» было настолько засыпано снегом, что его пришлось расчищать с помощью тракторов. Однако после консультаций между представителями клубов и РПЛ матч было решено проводить в запланированное время.

Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В эти минуты проходит первый тайм. ЦСКА впереди со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Перерыв
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Чалов – 4'    
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