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«Краснодар» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ
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Сегодня, 3 декабря, на стадионе «Краснодар» состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Местный «Краснодар» на своём поле сыграет с «Оренбургом». Стартовый свисток Артёма Чистякова прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
0 : 0
Оренбург
Оренбург

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Баньяц, Батчи, Кокшаров, Олусегун.

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Гогличидзе, Сидоров, Перес, Капленко, Оганесян, Башич, Вера, Воробьёв, Мансилья.

После 16 туров РПЛ «Краснодар» набрал 32 очка и занимает второе место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России «Оренбург» заработал 14 очков и расположился на 13-й строчке.

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