Стоит ли проводить матч между «Локомотивом» и «Зенитом», учитывая снегопад в Москве?

Сегодня, 3 декабря, в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Локомотив» встретится с «Зенитом». Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В столице России сегодня обильный снегопад. Тем не менее, матч между ЦСКА и «Ростовом» проводится. А стоит ли выходить на поле железнодорожникам и сине-бело-голубым?

Напомним, в качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой из Люберец. Стартовый свисток судьи должен был прозвучать в 16:30 мск, однако матч из-за снегопада было решено перенести на 17:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

После 16 туров команда Сергея Семака располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 33 очка. «Локомотив» заработал 25 очков и занимает восьмое место.