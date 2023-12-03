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Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» перенесён на полчаса из-за снегопада в Москве

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» перенесён на полчаса из-за снегопада в Москве
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Сегодня, 3 декабря, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Зенитом». Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Изначально матч должен был начаться в 16:30 по московскому времени, однако из-за снегопада в столице России было принято решение о его переносе на 17:00 мск. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» с места событий.

Напомним, ранее из-за снегопада под угрозой срыва был сегодняшний матч ЦСКА — «Ростов».

В матче первого круга текущего сезона РПЛ «Локомотив» одержал победу над «Зенитом» со счётом 2:1. В составе железнодорожников отличились Максим Глушенков и Наир Тикнизян, а единственный гол сине-бело-голубых забил Матео Кассьерра.

После 16 туров команда Сергея Семака располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 33 очка. «Локомотив» заработал 25 очков и занимает восьмое место.

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