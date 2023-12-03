«Локомотив» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Сегодня, 3 декабря, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Местный «Локомотив» сыграет на своём поле с «Зенитом». Стартовый свисток Алексея Сухого должен был прозвучать в 16:30 мск, однако матч из-за снегопада было решено перенести на 17:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Стартовые составы команд:
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Сильянов, Морозов, Фассон, Митай, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Пиняев.
«Зенит»: Кержаков, Круговой, Дуглас Сантос, Родригао, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Изидор.
После 16 туров команда Сергея Семака располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 33 очка. «Локомотив» заработал 25 очков и занимает восьмое место.
- 3 декабря 2023
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