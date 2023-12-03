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«Локомотив» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ
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Сегодня, 3 декабря, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Местный «Локомотив» сыграет на своём поле с «Зенитом». Стартовый свисток Алексея Сухого должен был прозвучать в 16:30 мск, однако матч из-за снегопада было решено перенести на 17:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Сильянов, Морозов, Фассон, Митай, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Пиняев.

«Зенит»: Кержаков, Круговой, Дуглас Сантос, Родригао, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Изидор.

После 16 туров команда Сергея Семака располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 33 очка. «Локомотив» заработал 25 очков и занимает восьмое место.

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