«Локомотив» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

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Сегодня, 3 декабря, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Местный «Локомотив» сыграет на своём поле с «Зенитом». Стартовый свисток Алексея Сухого должен был прозвучать в 16:30 мск, однако матч из-за снегопада было решено перенести на 17:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Сильянов, Морозов, Фассон, Митай, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Пиняев.

«Зенит»: Кержаков, Круговой, Дуглас Сантос, Родригао, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Изидор.

После 16 туров команда Сергея Семака располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 33 очка. «Локомотив» заработал 25 очков и занимает восьмое место.