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ЦСКА — «Ростов»: Виктор Мендес увеличил преимущество хозяев

ЦСКА — «Ростов»: Виктор Мендес увеличил преимущество хозяев
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В эти минуты проходит встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Ростовом». Матч проводится на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Чалов – 4'     2:0 Мендес – 69'    
Удаления: нет / Мелёхин – 90+2'

На четвёртой минуте матча нападающий ЦСКА Фёдор Чалов открыл счёт и вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти.

На 68-й минуте Виктор Мендес увеличил преимущество хозяев, отличившись с передачи Чалова. Чалов с левого фланга вошёл в штрафную, качнул защитника и сделал заброс на дальний угол вратарской. Мендес набежал и в касание отправил мяч в дальний угол ворот — 2:0 в пользу ЦСКА.

ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков за 16 проведённых матчей. «Ростов» располагается на 10-й строчке. У подопечных Валерия Карпина 20 очков после аналогичного количества встреч.

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