Решение о проведении матча «Локомотив» — «Зенит» примут через полчаса
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Пока что неясно, состоится ли матч между московским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом». Решение о его проведении будет принято через 30 минут.
Решение будет приниматься через полчаса. Команды выйдут на разминку с делегатом и будут решать, сообщает корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Таким образом, в 16:00 мск станет известно, состоится ли матч сегодня, 3 декабря.
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