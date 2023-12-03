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Решение о проведении матча «Локомотив» — «Зенит» примут через полчаса

Решение о проведении матча «Локомотив» — «Зенит» примут через полчаса
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Пока что неясно, состоится ли матч между московским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом». Решение о его проведении будет принято через 30 минут.

Решение будет приниматься через полчаса. Команды выйдут на разминку с делегатом и будут решать, сообщает корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Таким образом, в 16:00 мск станет известно, состоится ли матч сегодня, 3 декабря.

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