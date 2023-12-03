«Матч будет вообще?» Миранчук отреагировал на снегопад перед игрой с «Зенитом». Видео

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук удивился снегопаду, который предшествует игре команды с «Зенитом» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Матч будет вообще?», — сказал Миранчук в видео, опубликованном в телеграм-канале «Локомотива».

Начало матча на «РЖД Арене» решением арбитра было перенесено на 30 минут из-за сильного снегопада в Москве.

В матче первого круга текущего сезона РПЛ «Локомотив» одержал победу над «Зенитом» со счётом 2:1. В составе железнодорожников отличились Максим Глушенков и Наир Тикнизян, а единственный гол сине-бело-голубых забил Матео Кассьерра.

После 16 туров команда Сергея Семака располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 33 очка. «Локомотив» заработал 25 очков и занимает восьмое место.