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Снежный матч между ЦСКА и «Ростовом» завершился победой армейцев

Снежный матч между ЦСКА и «Ростовом» завершился победой армейцев
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Завершилась встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Ростовом». Матч прошёл на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве под обильным снегопадом. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. ЦСКА одержал победу со счётом 2:0.

На четвёртой минуте матча нападающий ЦСКА Фёдор Чалов открыл счёт и вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти. На 68-й минуте Виктор Мендес увеличил преимущество хозяев, отличившись с передачи Чалова. В компенсированное время второго тайма защитник «Ростова» Виктор Мелёхин сбил чилийского игрока ЦСКА Виктора Давилу, а затем на эмоциях пнул мяч в него, при этом Давила лежал на газоне. Мелёхин получил прямую красную карточку.

ЦСКА находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 28 очков в 17 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 10-й строчке с 20 очками после аналогичного количества встреч.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Чалов – 4'     2:0 Мендес – 69'    
Удаления: нет / Мелёхин – 90+2'
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