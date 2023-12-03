Снежный матч между ЦСКА и «Ростовом» завершился победой армейцев

Завершилась встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Ростовом». Матч прошёл на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве под обильным снегопадом. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. ЦСКА одержал победу со счётом 2:0.

На четвёртой минуте матча нападающий ЦСКА Фёдор Чалов открыл счёт и вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти. На 68-й минуте Виктор Мендес увеличил преимущество хозяев, отличившись с передачи Чалова. В компенсированное время второго тайма защитник «Ростова» Виктор Мелёхин сбил чилийского игрока ЦСКА Виктора Давилу, а затем на эмоциях пнул мяч в него, при этом Давила лежал на газоне. Мелёхин получил прямую красную карточку.

ЦСКА находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 28 очков в 17 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 10-й строчке с 20 очками после аналогичного количества встреч.