В «Зените» объяснили причину задержки начала матча с «Локомотивом»

Пресс-служба «Зенита» объявила о переносе начала матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Вместо положенных 16:30 мск, игра начнётся в 17:00 мск.

«Задержка вызвана решением главного арбитра и связана с подготовкой поля к матчу», — сказано в заявлении.

В матче первого круга текущего сезона РПЛ «Локомотив» одержал победу над «Зенитом» со счётом 2:1. В составе железнодорожников отличились Максим Глушенков и Наир Тикнизян, а единственный гол сине-бело-голубых забил Матео Кассьерра.

После 16 туров команда Сергея Семака располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 33 очка. «Локомотив» заработал 25 очков и занимает восьмое место. «Зенит» — действующий чемпион России. Команда Семака побеждает в РПЛ пять лет подряд.