Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в белых футболках и синих шортах

«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в белых футболках и синих шортах
Зенит
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 3 декабря, состоится матч 17-го тура Российско Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Матч должен был состояться в 16:30 мск, но из-за сильного снегопада был перенесён на 17:00 по московскому времени.

Изначально «Локомотив» должен был выйти на поле в зелёной форме, а «Зенит» – полностью в белой. Однако организаторы попросили «Зенит» поменять белые шорты на синие. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Санкт-петербургский клуб пошёл навстречу, поэтому на поле игроки «Зенита» выйдут в белых футболках и синих шортах», – добавил собеседник «Чемпионата».

Футболка из гостевого комплекта

Футболка из гостевого комплекта

Фото: ФК «Зенит»

Шорты из домашнего комплекта

Шорты из домашнего комплекта

Фото: ФК «Зенит»

В матче первого круга текущего сезона РПЛ «Локомотив» одержал победу над «Зенитом» со счётом 2:1. В составе железнодорожников отличились Максим Глушенков и Наир Тикнизян, а единственный гол сине-бело-голубых забил Матео Кассьерра.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 16 туров команда Сергея Семака располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 33 очка. «Локомотив» заработал 25 очков и занимает восьмое место.

Материалы по теме
В «Зените» объяснили причину задержки начала матча с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android