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«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в белых футболках и синих шортах

Сегодня, 3 декабря, состоится матч 17-го тура Российско Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Матч должен был состояться в 16:30 мск, но из-за сильного снегопада был перенесён на 17:00 по московскому времени.

Изначально «Локомотив» должен был выйти на поле в зелёной форме, а «Зенит» – полностью в белой. Однако организаторы попросили «Зенит» поменять белые шорты на синие. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Санкт-петербургский клуб пошёл навстречу, поэтому на поле игроки «Зенита» выйдут в белых футболках и синих шортах», – добавил собеседник «Чемпионата».

Футболка из гостевого комплекта Фото: ФК «Зенит»

Шорты из домашнего комплекта Фото: ФК «Зенит»

В матче первого круга текущего сезона РПЛ «Локомотив» одержал победу над «Зенитом» со счётом 2:1. В составе железнодорожников отличились Максим Глушенков и Наир Тикнизян, а единственный гол сине-бело-голубых забил Матео Кассьерра.

После 16 туров команда Сергея Семака располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 33 очка. «Локомотив» заработал 25 очков и занимает восьмое место.