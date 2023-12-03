Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появилось видео подготовки поля для матча между «Локомотивом» и «Зенитом»

Появилось видео подготовки поля для матча между «Локомотивом» и «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 3 декабря, в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Локомотив» встретится с «Зенитом». Команды сыграют на стадионе « РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой.

Для сохранения поля в наилучшем виде агрономы стадиона в Москве закрыли его специальным полотном, которое не позволило газону наполниться снегом. Начало матча было перенесено на 30 минут решением главного арбитра встречи Алексея Сухого. Игра между «Локомотивом» и «Зенитом» начнётся в 17:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в первом круге «Локомотив» в выездном матче одержал победу над соперником со счётом 2:1.

После 16 туров команда Сергея Семака располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 33 очка. «Локомотив» заработал 25 очков и занимает восьмое место.

Материалы по теме
«Зенит» приехал в снежную Москву сыграть с «Локо»! Яркая встреча Дзюбы и Семака! LIVE
Live
«Зенит» приехал в снежную Москву сыграть с «Локо»! Яркая встреча Дзюбы и Семака! LIVE
Материалы по теме
«Матч будет вообще?» Миранчук отреагировал на снегопад перед игрой с «Зенитом». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android