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Появилось видео подготовки поля для матча между «Локомотивом» и «Зенитом»

Сегодня, 3 декабря, в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Локомотив» встретится с «Зенитом». Команды сыграют на стадионе « РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой.

Для сохранения поля в наилучшем виде агрономы стадиона в Москве закрыли его специальным полотном, которое не позволило газону наполниться снегом. Начало матча было перенесено на 30 минут решением главного арбитра встречи Алексея Сухого. Игра между «Локомотивом» и «Зенитом» начнётся в 17:00 мск.

Напомним, в первом круге «Локомотив» в выездном матче одержал победу над соперником со счётом 2:1.

После 16 туров команда Сергея Семака располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 33 очка. «Локомотив» заработал 25 очков и занимает восьмое место.