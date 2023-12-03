«Ливерпуль» — «Фулхэм»: стали известны стартовые составы команд на матч АПЛ

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Сегодня, 3 декабря, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Фулхэм». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Стюарт Атвелл. Игра начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Ливерпуль»: Келлехер, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Собослаи, Мак Аллистер, Гравенберх, Салах, Нуньес, Диас.

«Фулхэм»: Лено, Бейсси, Рим, Робинсон, Тете, Пальинья, Рид, Перейра, Уилсон, Айуоби, Хименес.

После 13 туров английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 28 очков и занимает третье место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Фулхэм» заработал 15 очков и расположился на 14-й строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата они сыграли вничью со счётом 2:2, а во втором круге подопечные Клоппа одержали победу со счётом 1:0.