Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дмитрий Баринов: как мне погода? Великолепно!

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал погодные условия матча железнодорожников с санкт-петербургским «Зенитом».

«Как мне погода? Великолепно!» — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой из подмосковных Люберец.

В матче первого круга текущего сезона РПЛ «Локомотив» одержал победу над «Зенитом» со счётом 2:1. В составе железнодорожников отличились Максим Глушенков и Наир Тикнизян, а единственный гол сине-бело-голубых забил Матео Кассьерра.

После 16 туров команда Сергея Семака располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 33 очка. «Локомотив» заработал 25 очков и занимает восьмое место.