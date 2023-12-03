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Фёдор Чалов отреагировал на победу ЦСКА в матче с «Ростовом» в сильный снегопад

Фёдор Чалов отреагировал на победу ЦСКА в матче с «Ростовом» в сильный снегопад
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал победу команды над «Ростовом» (2:0) в матче 17-го тура РПЛ.

«Больше было борьбы, чем футбола. Мы в ней не проиграли и, думаю, заслуженно победили. У нас больше бразильцев, мы тоже периодически играем в пляжный футбол. Были такие моменты, когда играли головой, отдавали Игорю. Спасибо всем болельщикам, пришедшим в такую погоду. Это дорогого стоит. Прекрасно понимали, что игра состоится при любой погоде. Уже такое было, у меня такая игра была при дебюте за основу. Ностальгия получилась.

Мендес в такую погоду наконец забил? Это чудо. Первый гол за ЦСКА, все рады, даже снег пошёл. Лукин готовился к игре всю неделю. Молодец, хорошо сегодня отыграл, пусть работает в том же духе», — сказал Чалов в прямом эфире телеканала «Матч Премьер».

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