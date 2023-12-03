Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Агрессивное поведение». И. Федотов разъяснил удаление игрока «Ростова» в матче с ЦСКА

«Агрессивное поведение». И. Федотов разъяснил удаление игрока «Ростова» в матче с ЦСКА
Комментарии

Эксперт «Чемпионата», бывший российский судья Игорь Федотов прокомментировал удаление защитника «Ростова» Виктора Мелёхина в концовке матча с ЦСКА (0:2) в 17-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Шафеев посчитал, что игрок «Ростова» умышленно ударил по игроку ЦСКА мячом. Основания для этого были. Тем более удар мячом был после свистка, мяч тут – как предмет, это было агрессивное поведение – удар соперника мячом: это будет дисквалификация от двух игр. Что касается пенальти в ворота «Ростова», то там был фол по неосторожности», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Чалов – 4'     2:0 Мендес – 69'    
Удаления: нет / Мелёхин – 90+2'

Победу ЦСКА принесли точные удары Фёдора Чалова (с пенальти) и Виктора Мендеса. Игра сопровождалась сильным снегопадом.

Материалы по теме
«Зенит» приехал в снежную Москву сыграть с «Локо»! Яркая встреча Дзюбы и Семака! LIVE
Live
«Зенит» приехал в снежную Москву сыграть с «Локо»! Яркая встреча Дзюбы и Семака! LIVE
Материалы по теме
Карпин — о матче с ЦСКА в снегопад: игра была равна — играли два…
Фёдор Чалов отреагировал на победу ЦСКА в матче с «Ростовом» в сильный снегопад
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android