«Агрессивное поведение». И. Федотов разъяснил удаление игрока «Ростова» в матче с ЦСКА

Эксперт «Чемпионата», бывший российский судья Игорь Федотов прокомментировал удаление защитника «Ростова» Виктора Мелёхина в концовке матча с ЦСКА (0:2) в 17-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Шафеев посчитал, что игрок «Ростова» умышленно ударил по игроку ЦСКА мячом. Основания для этого были. Тем более удар мячом был после свистка, мяч тут – как предмет, это было агрессивное поведение – удар соперника мячом: это будет дисквалификация от двух игр. Что касается пенальти в ворота «Ростова», то там был фол по неосторожности», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Победу ЦСКА принесли точные удары Фёдора Чалова (с пенальти) и Виктора Мендеса. Игра сопровождалась сильным снегопадом.