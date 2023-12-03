Федотов: если вернёмся на весна-осень, матчей на хороших газонах будет больше

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов считает, что при возвращении на систему весна-осень в Российской Премьер-Лиге будет больше матчей на хороших газонах.

«Хочу поблагодарить болельщиков, которые в такую погоду нас поддерживали. Что касается самой погоды, то надо что-то анализировать. Мы же знаем, когда наступает зима. Играть в декабре с нашими погодными условиями — тяжело. У нас только один стадион с крышей — в Санкт-Петербурге.

Понятно, что при возврате на весна-осень мы всё равно зацепим зиму, но матчей на хороших газонах будет больше», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 3 декабря, ЦСКА обыграл «Ростов» (2:0) в 17-м туре РПЛ. Матч сопровождался обильным снегопадом.