Федотов: если вернёмся на весна-осень, матчей на хороших газонах будет больше
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов считает, что при возвращении на систему весна-осень в Российской Премьер-Лиге будет больше матчей на хороших газонах.
«Хочу поблагодарить болельщиков, которые в такую погоду нас поддерживали. Что касается самой погоды, то надо что-то анализировать. Мы же знаем, когда наступает зима. Играть в декабре с нашими погодными условиями — тяжело. У нас только один стадион с крышей — в Санкт-Петербурге.
Понятно, что при возврате на весна-осень мы всё равно зацепим зиму, но матчей на хороших газонах будет больше», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Чалов – 4' 2:0 Мендес – 69'
Удаления: нет / Мелёхин – 90+2'
Сегодня, 3 декабря, ЦСКА обыграл «Ростов» (2:0) в 17-м туре РПЛ. Матч сопровождался обильным снегопадом.
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