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Главный тренер ЦСКА Федотов: футбол на снегу — отдельный вид спорта

Главный тренер ЦСКА Федотов: футбол на снегу — отдельный вид спорта
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов выделил отдельный вид спорта — футбол на снегу.

«Мороз в понедельник будет ещё больше. Поэтому логично было перенести матч на весну. Мы не знаем, как и что там в регламенте.

Согласен ли я, что сегодня не было футбола? В нашей футбольной практике начало и концовку чемпионата проводили на ледяных полях. Можно найти записи. Футбол на снегу — отдельный вид спорта. Но при этом сам футбол не был каким-то другим. Хотя мы играли на поле из снега. Где-то оно плотнее, где-то менее», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 3 декабря, ЦСКА обыграл «Ростов» (2:0) в 17-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч сопровождался обильным снегопадом.

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