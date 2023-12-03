Федотов: Мендес не вчера приехал. Уже адаптировался к сибирским морозам

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, может ли полузащитник московского клуба Виктор Мендес заболеть после того, как он прыгнул в снег, празднуя свой гол в минувшем матче РПЛ с «Ростовом» (2:0).

«Мендес заболеет после прыжка в снег? Он уже адаптирован, не вчера приехал. Уже адаптировался к сибирским морозам», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в матче с «Ростовом» счёт открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, который реализовал пенальти. Затем, на 68-й минуте встречи Мендес удвоил преимущество хозяев.

После 17 туров РПЛ ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место. В свою очередь, «Ростов» после аналогичного количества туров заработал 20 очков и расположился на 10-й строчке.