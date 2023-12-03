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Семак рассказал, в каком стиле «Зенит» будет играть с «Локомотивом» из-за непогоды

Семак рассказал, в каком стиле «Зенит» будет играть с «Локомотивом» из-за непогоды
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локомотивом» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Можно ли играть в такую погоду? Это зимний футбол, в любых условиях можно играть, и при грязи. Вопрос лишь в том, как.

Как сегодня будет играть «Зенит»? Как все. Борьба, длинные передачи, мяч вряд ли будет катиться, чтобы его контролировать. Поэтому максимально просто и максимально много борьбы. Такие условия уравнивают шансы команд? Конечно», — сказал Семак в прямом эфире телеканала «Матч Премьер».

Отметим, что начала матча на стадионе «РЖД Арена» в Москве было перенесено на 30 минут. Теперь игра начнётся в 17:00 мск, но не будет перенесена на другой день или на 2024 год.

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