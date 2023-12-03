«Краснодар» показал готовность домашнего поля к матчу с «Оренбургом», сегодня в городе +19

Футбольный клуб «Краснодар» перед матчем 17-го тура чемпионата России с «Оренбургом» показал фотографии газона на домашнем стадионе. Сегодня в городе Краснодар средняя температура равняется +17 – +19 градусов.

Фото: ФК «Краснодар»

Фото: ФК «Краснодар»

Стоит отметить, что в последний раз на домашней арене «Краснодар» играл почти месяц назад – 5 ноября против «Крыльев Советов».

Два матча 17-го тура, проходившие в Москве, могли быть перенесены на другую дату из-за обильного снегопада. Однако и игру ЦСКА – «Ростов», и матч «Локомотива» и «Зенита» было решено проводить, хотя стартовый свисток отложили на полчаса.

«Ростов» в итоге проиграл (0:2), а после матча главный тренер команды Валерий Карпин жёстко высказался о том, что игру в принципе решили проводить.